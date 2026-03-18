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Tangy TD: Der Steam-Hit im Trailer

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Tangy TD: Der Steam-Hit im Trailer

Dennis Zirkler
18.03.2026 | 14:34 Uhr

In Tangy TD schlüpft ihr in die Rolle einer Hexe und wehrt in klassischer Tower-Defense-Manier stetig stärker werdende Gegnerwellen ab. Der Clou des Spiels: Eure Türme basieren auf verschiedenen Klassen, lassen sich mit mächtigen Items ausrüsten und über einen tiefgreifenden Skilltree zu völlig verrückten Synergien kombinieren.
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