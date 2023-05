Testament sieht aus wie Skyrim, wenn sie ein Metroidvania draus gemacht hätten

Der US-amerikanische Entwickler Fairyship Games hat mit Testament: The Order of High Human ein neues First-Person-Metroidvania für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC angekündigt. Das Spiel erinnert dabei im ersten Trailer durchaus an den RPG-Hit Skyrim.

Ihr könnt mit Pfeil und Bogen, einem Schwert oder Magie gegen allerlei Kreaturen und andere Feinde antreten, müsst euer Geschick aber auch in Plattforming-Abschnitten, die an alte 2D-Adventures erinnern sollen, unter Beweis stellen. Eure Fähigkeiten verbessert ihr durch Levelaufstiege und zum Start sollen 40 Haupt- und Nebenmissionen zur Verfügung stehen.