Testvideo: Wer Shooter mag, kommt an Doom: The Dark Ages nicht vorbei!

id Software hat jetzt zum dritten Mal in Folge die Power-Fantasy als Doom Slayer neu erfunden und zündet erneut ein Heavy Metal Feuerwerk, das die meisten anderen Shooter im Staub zurücklässt. Selten habe ich so brachiales und wuchtiges Geballer erlebt. Und diesmal ist auch die Story nochmal wesentlich spektakulärer inszeniert als in den Vorgängern.

Als der legendäre Doom Slayer bin ich die Superwaffe im Krieg zwischen Göttern. Und das sag ich nicht nur so, so behandelt mich das ganze Spiel. Denn The Dark Ages spielt noch vor Doom 2016 und erzählt die Ereignisse, über die man bisher nur Legenden gehört hat. Die Story ist dabei in aufwendigen Zwischensequenzen inszeniert, Fokus ist aber natürlich weiterhin das Gameplay. Und das hat es wieder in sich.

Doom: The Dark Ages erscheint am 15. Mai 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.