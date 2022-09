The Callisto Protocol - Neuer Trailer stellt das düstere Black Iron Prison vor

The Callisto Protocol ist das erste Spiel der Striking Distance Studios von Dead Space-Schöpfer Glen Schofield. Im Spiel, das am 2. Dezember für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheint, verschlägt es uns in der Rolle von Jacob Lee im Jahr 2320 auf den Jupitermond Kallisto.

Dort liegt das Black Iron Gefängnis, in dem ein unbekannter Schrecken ausgebrochen ist und die ehemaligen Insassen in mutierte Monster verwandelt. Der Titel ist dabei eine Mischung aus Horror-Game und 3rd-Person-Shooter und sieht im bsiher veröffentlichten Material technisch hervorragend aus.