The Callisto Protocol liefert Ende des Jahres neues Futter für die Fans von Dead Space, denn hinter dem Spiel steckt Glen Schofield, der Schöpfer des Weltraumhorrors, der während der Opening Live auch die Bühne betrat. Dabei erwarten uns natürlich wieder jede Menge Monster, die wir hier schon mal für euch aufgelistet haben. Im neuen Trailer, der während der Opening Night Live gezeigt wurde, gab es frisches Gameplay.

The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S.