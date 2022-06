The Cuphead Show: Passend zum DLC geht es auch auf Netflix weiter

12.06.2022 08:25 Uhr

Cuphead-Fans kommen in den nächsten Wochen voll auf ihre Kosten: Erst Ende Juni erscheint die Erweiterung The Delicious Last Course, bei den die beiden Protagonisten Tassilo und Pottkopp jemanden Neues im Team begrüßen dürfen. Doch dabei bleibt es nicht.

Im August wird auf Netflix die The Cuphead Show fortgesetzt - aber nicht direkt mit einer neuen Staffel. Zumindest vermeidet der Streaminganbieter diesen Wortlaut, sondern spricht nur allgemein von neuen Folgen. Insgesamt werden wohl erneut zwölf neue Folgen erscheinen, die im typischen Zeichentrick-Stil der Marke gehalten sind. Ebenfalls mit dabei ist wie im DLC Fräulein Kelch.

Die neuen Folgen erscheinen laut Netflix am 19. August 2022.