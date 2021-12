Cuphead: Der Delicious Last Course-DLC hat endlich einen Release-Termin

Bereits 2018 wurde die Cuphead-Erweiterung "The Delicious Last Course" samt Trailer angekündigt. Danach war es aber lange Zeit still um den DLC, der uns unter anderem mit Ms. Chalice eine neue Figur bringt. Während der The Game Awards meldete sich Entwickler StudioMDHR jedoch zurück und verkündeten, worauf Fans des Plattformer so lange gewartet hatten: einen Release-Termin.

Wann erscheint der Cuphead-DLC? Ein wenig gedulden müssen wir uns noch. The Delicious Last Course kommt am 30. Juni 2022 auf Xbox, PlayStation und Switch.

Hier ist der aktuelle Trailer:

Das erwartet euch im Cuphead-DLC

Die größte Neuerung ist Ms. Chalice als spielbare neue Figur. Die weibliche Tasse kennt ihr bereits aus den Mausoleen des Hauptspiels. Exakt, sie war es, die Mugman und Cuphead ihre Spezialfähigkeiten verliehen hat. Was euch sonst noch erwartet:

eine neue Insel namens "D.L.C. Isle

Ms. Chalice hat eigene, neue Fähigkeiten

noch größere Bosse als das Hauptspiel

Den neuen Trailer zur Erweiterung, der laut Entwickler eine Hommage an die 1930er ist, könnt ihr euch hier anschauen:

Cup wer? Das Wichtigste in aller Kürze

Cuphead ist ein überaus forderndes 2D-Jump& Run bzw. je nach Level Run&Gun, das mit seiner 30er-Jahre Cartoon-Optik zu den schönsten Indie-Spielen zählt. Im Koop oder allein steuert ihr eine der beiden Tassen und bekämpft am Ende der meisten Level riesige Bosse, die euch alles abverlangen. Wollt ihr mehr über das Spiel wissen, schaut gerne in den GamePro-Test von Linda, die 2017 ein "sehr gut" vergeben hat.

Freut ihr euch schon auf den Cuphead-DLC?