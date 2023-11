The Day Before - Das 'Last of Us'-MMO meldet sich zurück und startet bald in den Early Access

Der Third-Person-Shooter The Day Before hat eine bewegte Entwicklungsgeschichte. Was zuerst wie ein The Last of Us mit Open World und Multiplayer aussah, musste sich zwischendurch den Vorwurf gefallen lassen, nie wirklich zu erscheinen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer, der den Early Access-Start am 7. Dezember ankündigt.

Der EA wird vorerst nur am PC verfügbar sein. Welche Inhalte zum Start ausprobiert werden können, ist ebenfalls noch unklar. Der neue Trailer gibt allerdings einen Überblick, was The Day Before leisten soll, wenn es mal komplett fertig ist. Zusammen mit anderen Spieler*innen erkundet ihr eine postapokalyptische Welt.

Zombies lauern überall und ihr müsst Ressourcen und Waffen in der offenen Welt suchen. Dabei könnt ihr auch Fahrzeuge nutzen und sogar ein eigenes Haus erwerben.