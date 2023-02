The Day Before - Neuer Gameplay-Showcase zeigt Crafting und Erkundung

Das kommende Survival-MMO The Day Before sorgte in den vergangenen Wochen für einige hitzige Diskussionen, nachdem Entwickler Fntastic sich in immer mehr Ungereimtheiten verstrickte. Um die Gemüter zu beruhigen, veröffentlichte das Studio jetzt knapp 10 Minuten neues Gameplay aus dem Titel, der am 10. November für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll.

Darin sind zwei Spieler*innen zu sehen, die in einer verlassenen Stadt nach Ressourcen suchen und an einer Werkbank an einer Waffe herumschrauben. Ein paar Zombies gibt es ebenfalls, außerdem ist der Tag-Nacht-Wechsel zu beobachten.