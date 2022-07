The Devil in Me - Neuer Trailer nimmt euch mit ins Horror-Hotel

09.07.2022 12:00 Uhr

The Devil in Me ist der mittlerweile vierte Teil der The Dark Pictures Trilogy, der euch noch 2022 auf PS4/PS5, aktuellen Xbox-Konsolen und PC in ein gruseliges Hotel entführt. Welche Schrecken dort auf euch lauern, das verrät der neue Trailer von Entwickler Supermassive Games.