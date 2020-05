12.05.2020 09:31 Uhr

Das jahresumfassende Abenteuer "Das Schwarze Herz von Skyrim" wird mit der kommenden Erweiterung The Elder Scrolls Online: Greymoor fortgeführt. Das Addon erscheint für PC am 26. Mai. Die Konsolen-Versionen für PS4 und Xbox One folgen am 09. Juni.

Das bietet Greymoor: Die Erweiterung setzt die düstere Geschichte fort, die bereits mit dem Dungeon-Pack Harrowstorm begann. Statt von Drachen wird Skyrim diesmal von einer dunklen Bedrohung aus den Untiefen von Schwarzweite bedroht. Die Himmelsrand-Region vergrößert sich durch die Erweiterung um neue Areale, im Speziellen das westliche Skyrim.

Weitere Infos zur Greymoor-Erweiterung, die euch zurück nach Himmelsrand führt, findet ihr hier: Alles Wichtige zum Skyrim-Addon