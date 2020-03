The Elder Scrolls Online bekommt dieses Jahr mit Greymoor die nächste große Erweiterung. Dieses Mal geht es allerdings in eine Region, die wahrscheinlich jedem etwas sagen wird. Denn es geht nach Himmelsrand, der Region aus Skyrim, und soll auch genau diese Fans durch neue Story-Inhalte ansprechen.

In diesem Artikel fassen wir für euch zusammen, was wir bisher zu The Elder Scrolls Online: Greymoor wissen. Wenn Bethesda oder ZeniMax neue Infos zum Spiel bekannt geben, werden wir die Infos hier entsprechend aktualisieren.

Die wichtigsten Eckdaten auf einen Blick:

Release : 2. Juni 2020

: 2. Juni 2020 Plattformen : PS4, Xbox One

: PS4, Xbox One PS Plus & Xbox Live benötigt : Ja

: Ja ESO Plus-Aboservice benötigt : Nein

: Nein Beinhaltet alle DLCs des neuen ganzjährigem Abenteuers: Ja

Ein Jahr lang Abenteuer in Skyrim

In der Welt von Tamriel gibt es viele Gebiete aber kaum eines hat sich so sehr in die Köpfe der Spieler eingebrannt wie Skyrim. Deshalb geht es jetzt auch in The Elder Scrolls Online endlich in die verschneiten Gebirge von Himmelsrand.

Einjähriges Abenteuer: In dem MMORPG werden die großen Erweiterungen immer von einem ganzjährigem Event begleitet. In diesem Jahr ist es "Das Schwarze Herz von Skyrim", das insgesamt vier große Veröffentlichungen beinhaltet:

Verliespaket Harrowstorm

Eiskap : Hier dreht sich alles um die mysteriösen Gramstürme auf dem Meer der Geister.

Unheiliges Grab : Ein Geheimnis um eine uralte Begräbnisstätte, die wieder ausgehoben wird.

: Hier dreht sich alles um die mysteriösen Gramstürme auf dem Meer der Geister. : Ein Geheimnis um eine uralte Begräbnisstätte, die wieder ausgehoben wird. DLC-Kapitel Greymoor

Weiteres Verliespaket

Welche Verliese enthalten sind, ist noch unbekannt.

Welche Verliese enthalten sind, ist noch unbekannt. Weiteres Story-Kapitel

Wohin es uns verschlägt und was dort zu tun ist, ist noch unbekannt.

Die Story: Im Jahresevent "Das Schwarze Herz von Skyrim" dreht sich alles um schaurige Vampire. Ein Vampirfürst erwacht in den Tiefen von Schwarzweite und will mit seinen Bestien unschuldige Seelen verschlingen. Um diesen unheiligen Plan aufzuhalten, muss sich der Spieler als Held nach Himmelsrand begeben und gegen die dunklen Mächte antreten.

Alles in einem: Das DLC-Kapitel Greymoor wird alle Inhalte aus "Das Schwarze Herz von Skyrim" vereinen. Um also auch Harrowstorm oder die weiteren Inhalte spielen zu können, benötigt ihr nur Greymoor.

Das erwartet euch in The Elder Scrolls Online: Greymoor

Setting

1.000 Jahre vor Skyrim: In The Elder Scolls Online: Greymoor werdet ihr lange vor den Ereignissen von The Elder Scrolls V: Skyrim ein neues Abenteuer erleben. Dafür begebt ihr euch in die Heimat der Nord und müsst in die Tiefen von Schwarzweite reisen.

Antiquitätensystem

Geschichte entdecken: Mit dem neuen Antiquitätensystem könnt ihr in ganz Tamriel neue, verborgene Artefakte finden. Grabt ihr diese aus, könnt ihr bisher unbekannte Geschichten rund um Tamriel aufdecken.

Neue Nebenaufgaben

Prüfung "Kynes Ägis": In dieser neuen PvE-Gruppenherausforderung müsst ihr mit bis zu zwölf weiteren Spielern auf die Insel Kynes Ägis reisen. Dort stellt ihr euch einer Prüfung und müsst Horden von Meeresriesen davon abhalten, die Dorfbewohner zu erreichen und zu plündern. Insgesamt gibt es drei verschiedene Anführer, gegen die ihr antreten könnt.

Weltereignis "Gramstürme": Im westlichen Himmelsrand gibt es übernatürliche Gramstürme. Diese entziehen in ihrer Umgebung jegliche Lebenskraft und machen aus ihren Opfern Monster oder Zombies. In einer Gruppe könnt ihr diese Ereignisse zusammen abschließen.

Einzigartige Belohnungen in Himmelsrand:

Sechs neue Rüstungssets

Diverse Sammlungsstücke

Errungenschaften

Das sind bisher alle angekündigten Belohnungen, jedoch soll es noch mehr geben.

Harrowstorm

Mit dem Harrowstorm-DLC, der in Greymoor mitinbegriffen ist, bekommt ihr zwei neue Verliese geboten, die ihr mit bis zu drei weiteren Spielern abschließen könnt.

Eiskap: Der mysteriöse Eiskap-Zirkel macht sich auf dem Meer der Geister bereit, ein besonderes, finsteres Ritual durchzuführen. Spieler müssen sich hier gegen der übernatürlichen Macht in einem tödlichen Sturm stellen.

Unheiliges Grab: In diesem Verlies begebt ihr euch unter die Dünen von Bangkorai. In dem Grabmal müsst ihr gegen Räuber kämpfen, die auf der Suche nach einer verbotenen Macht einen blutigen Pfad genommen haben.

Harrowstorm ist bereits jetzt auf allen Plattformen spielbar. Habt ihr eine aktive ESO Plus-Mitgliedschaft, dann bekommt ihr direkt Zugriff darauf. Alle anderen können es entweder im Juni mit Greymoor nachholen oder schon jetzt für 1.500 Kronen im In-Game-Shop kaufen.

Das braucht ihr um The Elder Scrolls Online: Greymoor spielen zu können

Es gibt verschiedene Wege, um The Elder Scrolls Online: Greymoor spielen zu können, jedoch ist eine Sache immer vorausgesetzt: Ihr benötigt das Hauptspiel The Elder Scrolls Online.

So könnt ihr Greymoor spielen:

ESO Plus-Mitgliedschaft (Hauptspiel vorausgesetzt)

Digitales Upgrade zu Greymoor (Hauptspiel vorausgesetzt)

The Elder Scrolls Online: Greymoor Standard Edition (Hauptspiel und alle vorherigen Kapitel mitinbegriffen)

Physische Collector's Edition (Hauptspiel vorausgesetzt)

Digitale Collector's Edition (Hauptspiel und alle vorherigen Kapitel mitinbegriffen)

Digitales Upgrade mit Inhalten der digitalen Collector's Edition (Hauptspiel vorausgesetzt)

Werdet ihr in das westliche Himmelsrand reisen und euch gegen die Vampire stellen?