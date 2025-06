Wann genau The Expanse: Osiris Reborn erscheint, wissen wir zwar noch nicht. Dafür wird das neueste Spiel der Pathfinder: Kingmaker-Macher Owlcat Games gleich mal das ambitionierteste Projekt der Firmengeschichte.

Osiris Reborn orientiert sich spielerisch nämlich an Biowares Mass Effect-Serie und kombiniert das Spielgerüst mit dem eher geerdeten Universum der The Expanse-Marke. Wenn Owlcat alles so umsetzen kann, wie es das Studio plant, steht uns hier ein Mass-Effect-Nachfolger im Geiste bevor!