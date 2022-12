The Game Awards heizt die Stimmung für die kommende Show mit neuem Trailer an

The Game Awards sind wieder am 08. Dezember 2022 und versprechen auch dieses Jahr eine große Show. Um die ganzen Kandidaten für einen der begehrten Awards noch einmal möglichst prachtvoll darzustellen, hat Geoff Keighley einen neuen Trailer veröffentlicht. Dieser wird zudem untermalt mit Musik von Trent Reznor (Nine Inch Nails, Filmmusik).

Alle Infos zur Live-Show und den Spielen, die gezeigt werden, fassen wir für euch in einzelnen Artikeln zusammen.