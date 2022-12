Game Awards 2022: Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Livestream und den Spielen

Nicht mehr lange, dann erwartet uns das letzte große Gaming-Event des Jahres: Die Game Awards 2022. Bei der Show werden auch dieses Jahr nicht nur die besten Spiele 2022 gekürt, uns erwarten außerdem mehrere Stunden Programm, bei dem auch die altbekannten Weltpremieren nicht fehlen dürfen. Wann und wo ihr euch das Event anschauen könnt, haben wir euch hier zusammengefasst.

Wann gehen die Game Awards 2022 los?

Offiziell starten die Game Awards am 8. Dezember, aber lasst euch davon bloß nicht verwirren. Auf deutsche Zeit umgerechnet verschiebt sich der Stream nämlich auf die Nacht des 9. Dezembers.

Datum : 9. Dezember 2022

: 9. Dezember 2022 Startzeit: um 01:30 Uhr deutscher Zeit

Wo könnt ihr die Game Awards live schauen?

Die Game Awards könnt ihr wie immer auch dieses Jahr live via Stream mitverfolgen. Dabei stehen euch vershciedenen Plattformen zur auswahl. Twitch hat hier meist am wenigsten Verzögerung:

Wer sind die Nominierten der Game Awards?

Wie jedes Jahr werden auch diesmal nicht nur neue Spiele-Trailer gezeigt, auch die besten Titel des Jahres werden in insgesamt 31 Kategorien gekürt, darunter auch das Game of the Year. Auf der Webseite der Game Awards könnt ihr aktuell auch selbst noch für die Spiele abstimmen. Eine Übersicht über alle nominierten Titel findet ihr hier:

Welche Spiele werden bei den Game Awards gezeigt?

Zum aktuellen Zeitpunkt sind erst wenige Spiele offiziell für die Game Awards angekündigt. So wissen wir bereits, dass das Dead Space Remake einen Auftritt samt neuem Trailer bekommt und auch Final Fantasy 16-Producer Naoki Yoshida einen Auftritt bekommt. Laut Gerüchten könnten wir dort sogar ein Releasedatum für das RPG bekommen, denn auch Vorbestellungen sollen an dem Tag starten. (via InsiderGaming)

Einem weiteren Leak von Insider Jeff Grubb zufolge könnte auch Star Wars Jedi: Survivor einen Releasetermin erhalten. Abseits davon sind auch Tekken 8, Diablo 4 und die Next Gen-Version von The Witcher 3 wahrscheinliche Kandidaten. Viele Fans hoffen zudem auf die Ankündigung eines DLCs für Elden Ring.

Auf welche Titel hofft ihr bei den Game Awards 2022?