The House of the Dead - Neuer Trailer kündigt Release für PS5 an

The House of the Dead ist ein Rail-Shooter von 1996, der 2022 ein Remake für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC bekommen hat. Jetzt kommt der Titel auch auf die PS5. Am 20 Januar ist es soweit, das Upgrade bringt Verbesserungen bei der Grafik und der Performance.

The House of the Dad ist ein arcadiger Ego-Shooter, bei dem ihr nur eure Waffe steuern müsst, die Bewegungen der Spielfigur werden automatisch abgespielt. Alleine oder zu Zweit im lokalen Multiplayer ballert ihr auf fiese Monster, und schaltet neue Ausrüstung frei.