The Last Case of Benedict Fox: Das Xbox-Metroidvania im Gameplay Overview-Trailer

In The Last Case of Benedict Fox schlüpft ihr in die Rolle eines Detektives und kämpft gegen Dämonen, während ich gleichzeitig einen Mordfall lösen müsst. Im Rahmen der gamescom 2022 zeigt sich das Metroidvania in einem ausführlichen Gameplay-Trailer.



Das Spiel erscheint im Frühjahr 2023 auf Xbox One, Series X/S und wird außerdem im Xbox Game Pass enthalten sein. Mehr lest ihr in unserer ausführlichen GamePro-Spielvo .