The Last Case of Benedict Fox - Launch-Trailer zum düsteren Metroidvania

The Last Case of Benedict Fox ist ein neues Metroidvania von Plot Twist Games, das am 27. April für Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen ist. Als selbsternannter Detektiv Benedict Fox erkundet ihr eine alte, gruselige Villa und spürt dort den ehemaligen Besitzer*innen des Anwesens nach. Neben Rätseln und Plattforming-Passagen soll es auch fordernde Kämpfe gegen Dämonen und andere Monster geben.