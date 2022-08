The Last Faith ist ein 2D-Soulslike mit schicker Pixeloptik. Der Titel erinnert mit seinem viktorianisch angehauchten Setting vor allem an Bloodborne. Im Trailer sehen wir große Boss-Gegner und blutige Kämpfe. Dazu kommt Platforming und das Freischalten neuer Wege wie mit einer ausfahrbaren Leiter.

The Last Faith wurde mit einer Kickstarter-Kampagne finanziert und soll noch in diesem Jahr für Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und den PC erscheinen.