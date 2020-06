von Linda Sprenger,

05.06.2020 09:07 Uhr

The Last of Us Part 2 erscheint in nur wenigen Tagen und bereitet uns mit einem weiteren Trailer auf den Release vor. Im neuen düsteren Cinematic-TV-Trailer zeigt sich Naughty Dogs kommendes PS4-Abenteuer in ungewohnter Render-Optik, die - wohlgemerkt - nicht dem Look des eigentlichen Spiels entspricht.

The Last of Us Part 2 erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für PS4. Alle Infos zur Story und den Gameplay-Neuerungen findet ihr in der spoiler-freien GamePro-Übersicht.

Darum geht's in The Last of Us 2: Im Survival-Action-Adventurre The Last of Us hat die Natur die Erde zurückerobert und den "Ophiocordyceps unilateralis" zu ihrem König gemacht. Die parasitäre Pilzart (kurz Cordyceps) ist dafür verantwortlich, dass ein Großteil der Menschen entweder dahingerafft ist oder als aggressive Pilz-Mutanten durch die Welt streift.

Ellie und Joel haben sich nach dem Ende des ersten Teils in Jackson niedergelassen. Eine kleine Siedlung, in der Joels jüngerer Bruder Tommy mit seinen Verbündeten lebt. Die Geschichte von The Last of Us 2 beginnt etwa vier Jahre später und rückt diesmal die 19-jährige Ellie als Hauptcharakter in den Mittelpunkt.