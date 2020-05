The Last of Us 2: State of Play zeigt reichlich neues Gameplay vom PS4-Exclusive

27.05.2020 22:51 Uhr

In einer gut 25-minütigen State of Play hat Entwickler Naughty Dog in Form von Creative Director Neil Druckmann ausführlich über The Last of Us 2 gesprochen. Gegen Ende des Streams wurde zudem eine lange Gameplay-Sequenz mit Hauptfigur Ellie gezeigt. Hier gab es nicht nur mehr vom Stealth-Kampfsystem und den Möglichkeiten des Crafting zu sehen, auch wurde erneut deutlich, die tödliche Survival-Action ist nichts für schwache Nerven.

The Last of Us 2 erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4.