The Last of Us: Der neue Trailer bereitet darauf vor, was in Staffel 2 noch alles auf uns zukommt

Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) sind endlich zurück! Staffel 2 von The Last of Us startete am 14. April 2025 mit der ersten Episode »Future Days« (deutsch: Zukünftige Tage). Jetzt erscheint hierzulande immer montags eine neue Folge auf Sky und dem hauseigenen Streaming-Dienst WOW.

Im neuen Video gibt HBO einen Ausblick auf den weiteren Verlauf der neuen Season und worauf sich Zuschauer demnach noch freuen dürfen. Obwohl so richtig nach Freude sieht es im Trailer nicht gerade aus, denn alle Zeichen stehen eher auf emotionale Achterbahnfahrt. Fans der Videospielreihe können sich auch schon vorstellen, warum.

Neben bekannten Gesichtern wie Ramsey oder Pascal treten auch einige neue Schauspieler auf den Plan. Unter anderem neu mit dabei sind: Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Spencer Lord (Owen) oder Tati Gabrielle (Nora).

Nicht alle Figuren entspringen übrigens dem Videospiel The Last of Us Part 2. In Staffel 2 tauchen ebenfalls Charaktere auf, die speziell für die Serie konzipiert wurden. So zum Beispiel Gail (Catherine O'Hara), Burton (Ben Ahlers) oder Kat (Noah Lamanna).