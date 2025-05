The Last of Us liefert in Staffel 2 eine Schlacht wie aus Game of Thrones - so ist sie entstanden

Die Schlacht um Jackson ist zweifelsohne eines der Highlights der zweiten Staffel von The Last of Us. Die HBO-Serie hat weder Kosten noch Mühen gescheut, um das Spektakel in beeindruckender Manier auf unsere Bildschirme zu hieven. Wie viel Aufwand in die Vorbereitung und den Dreh gelaufen sind, zeigt euch das obige Making-Of-Video.

Der Vergleich mit Game of Thrones in der Überschrift kommt übrigens nicht von ungefähr. Die kreativen Köpfe hinter der HBO-Umsetzung von The Last of Us haben freimütig zugegeben, sich stark von GoT inspiriert haben zu lassen.

Ebenfalls erklärt wurde außerdem, weshalb Staffel 2 einen der größten Schockmomente des Videospiels verändert hat.