The Last of Us Part 1 - Launch-Trailer stimmt auf das Remake für die PS5 ein

In The Last of Us Part 1 ist eine komplett neu entwickelte Auflage des PS3-Blockbusters aus dem Jahr 2013. In der Story erlebt ihr die Anfänge der Geschichte rund um Ellie und Joel, die sich auf den Weg machen, um Ellie zu der Rebellengruppe, den Fireflies, zu bringen. Dabei reisen sie durch ein von einem Pilz zerstörten USA, das von fiesen Banditen und noch fieseren Monstern bewohnt ist. Für das Remake hat Naughty Dog das gesamte Spiel von Grund auf für die PS5 entwickelt. So nutzt es eine überarbeitete Version der Engine aus dem zweiten Teil und übernimmt daraus viele der Gameplay-Verbesserungen, wie diverse Barrierefreiheitsoptionen.

The Last of Us Part 1 erscheint am 2. September 2022 für die PS5.