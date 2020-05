The Last of Us: Part 2 - Ein Blick hinter die Kulissen der beeindruckenden Grafik

29.05.2020 08:00 Uhr

In einem Entwickler-Tagebuch zeigt Naughty Dog, wie die beeindruckenden Grafik-Details von The Last of Us: Part 2 zustande kommen. Neben realitätsgetreuen Strukuren auf der Haut bis hin zu glaubhaft generierten Tränen in Ellies Augen.

The Last of Us: Part 2 erscheint am 19. Juni exklusiv für PS4.