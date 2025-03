The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

Passend zum The Last of Us-Panel auf der SXSW 2025 in Texas, bei dem ein Teil des Teams über die neue Staffel sprachen, wurde ein neuer Trailer zur HBO-Serie veröffentlicht. In den gut zwei Minuten können wir nicht nur endlich einen Blick auf neue Charaktere werfen, es sind auch Kulissen und Szenen zu sehen, die Spieler*innen von The Last of Us Part 2 nur zu gut in Erinnerung geblieben sein dürften.

Da hätten wir etwa die berühmte Tanzszene und das Raumschiff im Museum. Kurz darauf sehen wir den neuen Charakter Isaac. Der WLF-Anführer wird vonJeffrey Wright gespielt. Und auch ein dramatischer Moment zwischen Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) ist im Trailer bereits ansatzweise zu sehen.

The Last of Us Staffel 2 startet bei HBO am 13. April 2025. Aufgrund der Zeitverschiebung, dürften die neuen Folgen bei uns wohl wieder am 14. April laufen – und zwar auf WOW/Sky.

Die wichtigsten Infos zu Staffel 2 (Termin, Cast und mehr) haben wir für euch in unserer Übersicht zusammengefasst.