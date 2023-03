The Last of Us Serie Staffel 2: Alle Infos und Gerüchte zu Start, Cast, Story und mehr

Hier sind alle Infos, die bislang zur zweiten Staffel der The Last of Us-Serie von HBO bekannt sind.

HBOs Erfolgsserie zu The Last of Us geht in die zweite Runde. Ende Januar haben die Macher*innen der postapokalyptischen Show Season 2 offiziell bestätigt. In diesem Artikel fassen wir alle Infos und Gerüchte dazu für euch zusammen.

The Last of Us Staffel 2 - Möglicher Drehstart und Release

Offizielle Termine für den Drehstart und Release der zweiten The Last of Us-Staffel stehen bislang nicht fest. Allerdings gibt es bereits dank Joel-Darsteller Pedro Pascal einen Hinweis darauf.

Was teast Pedro Pascal an? In einem Interview mit Collider wurde er danach gefragt, ob es wahrscheinlich sei, dass die Dreharbeiten zu Season 2 noch 2023 starten würden. Pascal blickte daraufhin in seinen Terminkalender und bejahte diese Chance.

Die Dreharbeiten zu Staffel 2 könnten demnach wahrscheinlich noch 2023 beginnen.

Was bedeutet das für den Starttermin? Würden die Dreharbeiten 2023 in Gang gesetzt werden, rechnen wir mit einem tatsächlichen Serienstart Ende 2024 oder im Frühjahr 2025. Ihr müsst euch also noch ein Weilchen gedulden.

The Last of Us Staffel 2 - Besetzung und mögliche neue Charaktere

Achtung, es folgen Charakter-Spoiler zu The Last of Us Staffel 2.

In Staffel 2 kehren natürlich einige bekannte Charaktere aus Staffel 1 zurück, es werden aber auch viele neue Figuren eingeführt. Kommen wir erst einmal zu den (sehr wahrscheinlichen) Rückkehrer*innen:

Joel Miller - Gespielt von: Pedro Pascal

- Gespielt von: Pedro Pascal Ellie Williams - Gespielt von: Bella Ramsey

- Gespielt von: Bella Ramsey Tommy Miller - Gespielt von: Gabriel Luna

- Gespielt von: Gabriel Luna Maria - Gespielt von: Rutina Wesley

- Gespielt von: Rutina Wesley Dina (in Staffel 1 als kurzer Cameo zu sehen) - Gespielt von: Paolina von Kleef

Die komplette Besetzung der ersten Staffel samt deutscher Synchronsprecher*innen findet ihr übrigens hier.

Die neuen Charaktere und ihre Darsteller*innen wurden für Season 2 noch nicht enthüllt. Basierend auf dem Spiel kommen unter anderem folgende neue Figuren zum Cast hinzu:

Abby - Gespielt von: tba

- Gespielt von: tba Owen -Gespielt von: tba

-Gespielt von: tba Mel - Gespielt von: tba

- Gespielt von: tba Manny - Gespielt von: tba

- Gespielt von: tba Nora - Gespielt von: tba

- Gespielt von: tba Jesse - Gespielt von: tba

- Gespielt von: tba Yara - Gespielt von: tba

- Gespielt von: tba Lev - Gespielt von: tba

- Gespielt von: tba Seth - Gespielt von: tba

Ein komplettes Portrait der Charaktere in The Last of Us Part 2 findet ihr in dieser GamePro-Übersicht (Achtung, Spoiler!):

The Last of Us 2 Alle wichtigen Charaktere + (deutsche) Sprecher von Linda Sprenger

The Last of Us Staffel 2 - Story

Weil die erste Staffel von The Last of Us die kompletten Ereignisse des ersten Spiels und des dazugehörigen Standalone-DLCs Left Behind abdeckt, dürfte Season 2 direkt die Geschehnisse aus The Last of Us Part 2 aufgreifen.

The Last of Us Part 2 in mehreren Staffeln? Allerdings ist es diesmal gut möglich, dass Season 2 nicht die gesamte Story von TLoU Part 2 behandeln wird, schlicht und einfach weil die Story des Sequels umfangreicher ausfällt als die des Erstlings. Zumal HBO bereits die Geschichte aus Part 1 mit vielen neuen Szenen und Charakteren erweitert bzw. ausgeschmückt hat, was sicherlich auch in Staffel 2 der Fall sein wird.

Dass die Ereignisse aus Part 2 in mehr als einer Staffel abgehandelt werden könnten, deutete vor einer Weile auch Showrunner Craig Mazin an. "Es ist mehr als eine TV-Staffel wert, ganz sicher", so Mazin in einem Interview mit IGN. Somit ist es natürlich möglich, dass einige der oben aufgeführten Charaktere aus dem Spiel gar nicht in Season 2, sondern erst in einer späteren Staffel zu sehen sein werden, weil sie erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Story von Part 2 auftreten.

Aber worum geht es eigentlich in The Last of Us Part 2? Keine Angst, wir werden an dieser Stelle natürlich nicht spoilern, aber so viel sei gesagt: Das Sequel spielt 5 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils und rückt diesmal Ellie in den Fokus. Im Naughty Dog-Titel ist sie einer der wichtigsten spielbaren Charaktere.

Ein Stimmungsbild vermittelt euch der Story-Trailer zu The Last of Us Part 2:

2:19 The Last of Us 2 zeigt Story-Trailer voller Wut und Schmerz

Dabei begibt sich die jetzt 19-Jährige Ellie auf einen blutigen Rachefeldzug und gerät im postapokalyptischen Seattle zwischen die Fronten zweiter verfeindeter Fraktionen: Der militanten Washington Liberation Front (WLF) und der Seraphiten-Sekte, die beide um die Vorherrschaft in Seattle kämpfen.

The Last of Us Staffel 1 in Deutschland schauen

Die HBO-Serie zu Naughty Dogs postapokalyptischen Hit wird in Deutschland exklusiv auf Sky ausgestrahlt und kann über die Sky-Streamingdieste WOW und Sky Q geschaut werden.

0:23 The Last of Us-Serie - Teaser bereitet euch auf das Staffel-Finale vor

Am 13. März erscheint die finale neunte Folge der Serie. Den Trailer zur finalen Folge könnt ihr euch weiter oben anschauen.

Es ist davon auszugehen, dass auch Staffel 2 von The Last of Us auf Sky/WOW zu sehen sein wird.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an die zweite Season von The Last of Us?