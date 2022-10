The Legend of Tianding - Kloppt euch als taiwanesischer Robin Hood durch das Actionspiel

The Legend of Tianding ist ein 2D-Actionspiel von Creative Games & Computer Graphics Corporation. Der Titel ist seit Ende 2021 auf Nintendo Switch und PC erhältlich, am 31. Oktober folgen dann die Versionen für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Wir schlüpfen in die Rolle von Lian Tianding, quasi der Robin Hood aus Taiwan und wehren uns gegen die japanischen Besatzer. Die Grafik ist im Comic-Stil gehalten und die Kämpfe sollen dank einer Vielzahl von aufnehmbaren Waffen viel Abwechslung bieten.