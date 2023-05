The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Trailer bereitet euch auf den Release vor

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai der Nachfolger des gefeierten Breath of the Wild für die Nintendo Switch. Im Vergleich zum Vorgänger soll der Fokus mehr auf der Geschichte liegen. Auch beim Gameplay gibt es ein paar spannende Neuerungen.

So könnt ihr etwa nahezu alle Gegenstände miteinander verbinden und so neue Werkzeuge kreieren. Wie schon in BotW steht das Andbox-Konzept im Vordergrund. Es gibt also verschiedene Lösungswege und viel auszuprobieren.