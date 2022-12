The Lords of the Fallen: Das Soulslike in Unreal Engine 5 enthüllt erstmals sein Gameplay

Nein, ein Lords of the Fallen 2 bekommen wir nicht, dafür gibt's trotzdem eine Mischung aus Reboot und Fortsetzung: The Lords of the Fallen. Und nachdem das Action-Rollenspiel und Soulslike auf der gamescom 2022 offiziell enthüllt und angekündigt wurde, gibt's jetzt zu den Game Awards das erste Gameplay.

The Lords of the Fallen knüpft genau genommen an das Original on 2014 an, spielt storytechnisch aber über 1.000 Jahre später. Die Entwickler von CI Games (Deck 13 ist nicht mehr beteiligt) setzen für The Lords of the Fallen auf die Unreal Engine 5 und eine Open World, die über fünfmal so groß ist wie die des Vorgängers. Die Kämpfe spielen sich dabei für ein Soulslike gewohnt taktisch anspruchsvoll, neben Kloppereien mit Schwert oder Hammer gibt es ebenso ein Magiesystem für Zaubersprüche. Einen Charakter-Editor und Online-Koop für bis zu zwei Spieler gibt es ebenfalls.

Einen konkreten Release-Termin gibt es aktuell noch nicht, The Lords of the Fallen soll irgendwann 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.