The Lords of the Fallen: Trailer enthüllt Sequel/Reboot mit viel Dark-Fantasy-Stimmung

Nachdem viele schon längst nicht mehr an ein Lords of the Fallen 2 geglaubt hatte, gab es auf der gamescom eine große Überraschung: Mit einem pompösen Render-Trailer wurde ein Reboot angekündigt, das schlicht den Namen The Lords of the Fallen tragen und für PS5, PC und die Xbox Series X/S erscheinen wird.

Der Trailer deutet bereits an, dass die Fantasy-Welt des neuen Lords of the Fallen in das Reich der Lebenden und der Toten aufgeteilt ist – was ein zentrales Gameplay-Element darstellen soll. Die Story setzt mehr als tausend Jahre nach dem Original an und kann sowohl allein im Solo-Modus oder auch komplett im Koop zu zweit durchgespielt werden.

Laut Entwickler CI Games wird die Spielwelt mehr als fünf Mal so groß wie die des ursprünglichen Lords of the Fallen von 2014 und soll voller NPC, Nebenquests und Entdeckungen stecken. Im Zentrum des Spiels stehen erneut herausfordernde Kämpfe im Souls-Stil, in denen Spieler*innen auch Zaubersprüche einsetzen können. Das Entwicklerteam verspricht ein tiefes Rollenspiel-System und umfangreiche Anpassungsoptionen für den Hauptcharakter. Ein Release wurde bisher nicht genannt.