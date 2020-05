The Medium - Die Blair Witch-Entwickler kündigen neuen Horror-Schocker an

07.05.2020 17:39 Uhr

Nach Blair Witch und Layers of Fear bleiben die Entwickler von Bloober Team dem Horror-Genre treu und haben jetzt im Rahmen der neuesten Inside Xbox-Ausgabe ihr neues Spiel enthüllt.

In The Medium übernehmt ihr die Rolle von Marianne, die als Medium zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten lebt. Sie wird von einem Mord an einem Kind heimgesucht und um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, geht sie in ein verlassenes Hotel. Der Trailer zeigt nach einem CG-Abschnitt auch kurze Gameplay-Szenen.

Das Thema der Dualität wird auch im Soundtrack widergespiegelt. Denn neben dem Hauskomponisten von Bloober-Team ist auch der legendäre Silent Hill-Komponist Akira Yamaoka mit an Bord.

The Medium soll Ende 2020 für Xbox Series X und PC erscheinen.