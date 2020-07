The Medium - Neuer Trailer stellt euch die zwei Realitäten vor

23.07.2020 18:45 Uhr

The Medium ist das neue Horror-Abenteuer von Bloober Team, die ihr von Spielen wie Layers of Fear, Blair Witch oder Observer kennt. Während des Xbox Showcase wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, der den wirklich sehr interessanten Gamplay-Twist des Spiels verrät. In The Medium bewegt ihr euch nämlich simultan durch zwei Realitäten. Während Hauptfigur Marianne auf der einen Seite die reale Welt durchwandert, begwegt sie sich auf der anderen Seite durch eine furchteinflößende Geisterwelt. All das erlebt ihr im Splitscreen.

