The Outer Worlds 2: Neue Welt, noch mehr galaktisches Rollenspiel-Chaos, kommt am 29. Oktober

The Outer Worlds 2 steht in den Startlöchern. Ab dem 29. Oktober könnt ihr euch in ein neues satirisches Weltraum-Abenteuer stürzen. Diesmal müsst ihr der Kolonie Arcadia unter die Arme greifen, die zwischen die Fronten von Protektorat und Konzernen geraten ist.

Nach dem Xbox Games Showcase bekommt das Rollenspiel noch eine eigene Präsentation, bei der es einige ausführlichere Infos Infos geben wird.