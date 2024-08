The Plucky Squire: Das Zelda-like hat nach mehreren Verschiebungen endlich einen Releasetermin

The Plucky Squire (zu Deutsch "Der kühne Knappe") hat endlich ein Release-Termin erhalten, nachdem es mehrfach verschoben wurde. Wie der Trailer verrät, erscheint das Spiel am 17. September für PS5, Xbox Series X/S, Switch und PC

In dem Zelda-like spielt ihr den kleinen Abenteurer Jot, der durch ein 2D-Bilderbuch wandert und dort Quests erfüllt, wie wir sie von Link kennen. Die Besonderheit am Spiel ist jedoch, dass Jot an bestimmten Punkten aus dem Buch springt und sich dann in einem 3D-Spielzimmer befindet und dort Dinge erledigt, die wiederum Wirkungen auf das Bilderbuch hat.

Dank einem Leak wissen wir jetzt auch, dass The Plucky Squire das erste Spiel ist, dass euch bei PS Plus Extra im September zur Verfügung stehen wird.