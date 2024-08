Erstes PS Plus Extra-Spiel für September bekannt und darauf warten wir schon seit Jahren!

The Plucky Squire kommt im September in PS Plus Extra.

Update, 16:07 Uhr: Mittlerweile hat Sony den Leak auf dem PlayStation Blog offiziell bestätigt. Ihr dürft euch am 17. September auf The Plucky Squire freuen.

Nachdem Harry Potter: Quidditch Champions bereits für PS Plus Essential im September offiziell bestätigt wurde, kennen wir jetzt dank eines Leaks das erste Spiel für PS Plus Extra im kommenden Monat: Es ist kein Geringeres als das fantastisch aussehende Adventure The Plucky Squire, für das zudem just in diesem Moment auch das Release-Datum bekanntgegeben wurde.

Wann erscheint The Plucky Squire (in PS Plus Extra)? Am 17. September geht's für den kleinen Bilderbuch-Helden Jot los.

Den neuen Release-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

1:37 The Plucky Squire: Das Zelda-like hat nach mehreren Verschiebungen endlich einen Releasetermin

Woher stammt der PS Plus Extra-Leak?

Die Info bezüglich PS Plus Extra stammt von der Seite Press Start, die den Artikel wohl versehentlich zu früh veröffentlicht haben. Da zum gleichen Zeitpunkt auch der Release-Trailer von The Plucky Squire veröffentlicht wurde, gehen wir sehr stark davon aus, dass die Informationen stimmen. Mittlerweile wurde der Artikel wieder zurück datiert und zeigt einen älteren Artikel.

Das erwartet euch bei The Plucky Squire

Genre: 2D/3D-Adventure

2D/3D-Adventure Plattformen: Xbox Series X/S, PS5 und PC

Xbox Series X/S, PS5 und PC Entwickler: All Possible Futures (Publisher: Devolver Digital)

Erstmals 2022 vorgestellt, war es bis 2023 sehr still um das kunterbunte Adventure mit Held Jot in der Hauptrolle. Der große Twist des Spiels ist, dass Jot aus seinem 2D-Bilderbuch in die echt 3D-Welt entfliehen und dank seiner Fähigkeit die Ereignisse im Bilderbuch verändern kann – unter anderem, in dem er Wörter verschiebt und so Gegenstände in der Spielwelt manipuliert.

Spielerisch erwartet euch ein Mix aus Zelda-esken Kämpfen und seichten Puzzles, die so liebevoll präsentiert werden, dass man sich an der Grafik kaum sattsehen kann.

Freut ihr euch schon auf The Plucky Squire und hattet ihr gehofft, dass es in PS Plus oder im Game Pass landet?