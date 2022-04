The Quarry - Das neue Horror-Spiel hat im 30-minütigen Gameplay starke Until Dawn-Vibes

08.04.2022 18:18 Uhr

Supermassive Games gönnt sich keine Verschnaufspause und nach demdritten Teil der Dark Pictures Anthology kommt abseits von dieser Reihe ein weiteres interaktives Horror-Spiel: The Quarry.

Nach der Ankündigung hat das Studio jetzt 30 Minuten Gameplay aus dem Prolog des Titels gezeigt. In The Quarry feiern neun Teenager nach einem Sommercamp eine Party, die sich in eine Nacht des Grauens verwandelt. Über Entscheidungen nehmt ihr direkt Einfluss auf das Abenteuer und bestimmt wer von den Teenies das Grauen überlebt.

The Quarry erscheint am 10. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.