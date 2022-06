The Quarry macht im Launch-Trailer noch einmal klar, dass es gruselig wird

09.06.2022 17:14 Uhr

Supermassive Games ist zurück und dieses Mal geht es in The Quarry in ein abgelegenes Sommer-Camp. Und wie jeder Horrorfan weiß, dass das ein Setting für brutale Morde und fiese Killer ist. So müsst ihr durch eure Entscheidungen das Schicksal einer Gruppe Jugendliche steuern. Euer Ziel: Überleben!

The Quarry erscheint am 10. Juni für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Bisher kommt das Spiel sehr gut an, wie ihr in unserer Wertungsübersicht nachlesen könnt.