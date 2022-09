The Store is Closed schickt uns im Koop in ein gruseliges 'IKEA'

Wolltet ihr schon immer mal in einem verlassenen Großgeschäft umherwandern und verrückte Dinge tun? Auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S könnt ihr das bald in The Store is Closed tun. Das Koop-Spiel lässt euch einen riesigen Möbelladen entdecken, der an IKEA angelehnt ist. Allerdings geht es darin nicht ums Vergnügen, sondern ums Überleben. Denn die Mitarbeiter*innen sind zu gefährlichen Monstern mutiert, die euch an den Kragen wollen.

Für The Store is Closed läuft eine Kickstater-Kampagne. Das Spiel soll Ende 2024 erscheinen.