Eingesperrt im Möbelhaus: Dieser von IKEA inspirierte Koop-Horror zwingt euch zum Überlebenskampf

Habt ihr vor euch bald im schwedischen Möbelhaus zu gruseln?

Koop-Horrorspiele wie Dead By Daylight sind beliebt, denn zusammen mit Freund*innen gruseln geht immer. The Store is Closed, ein Spiel, das gerade bei Kickstarter durchgestartet ist, ist auch eines dieser Horrorspiele. Allerdings ist das Setting diesmal ein ganz besonderes: Ein STYR-Möbelgeschäft. Oder besser gesagt ein IKEA, denn es ist offensichtlich, dass die Entwickler*innen sich von der schwedischen Möbelkette haben inspirieren lassen.

Kein überfüllter, sondern ein gruseliger IKEA-Laden

Ja, da habt ihr richtig gelesen. Im Spiel sind wir in einem scheinbar unendlichen Möbelhaus gefangen und müssen uns gegen die Mitarbeiter durchsetzen. Statt uns aber gegen einen gewöhnlichen Küchenplaner durchsetzen zu müssen, bekommen wir es in The Store is Closed mit Mitarbeiter*innen zu tun, die uns als fiese Mutanten bzw. Monster an den Kragen wollen.

So gibt es im Kinderbereich sogenannte „Biters“, schaurige Schaufensterpuppen, bei denen ihr besser mal nicht blinzelt. Auch bei TV-Golems und besonders angsteinflößenden Abteilungsleiter*innen solltet ihr aufpassen. Diese verhalten sich je nach Tageszeit auch unterschiedlich. Tagsüber sind sie weniger aggressiv, nachts sollte man sich vor all den Gegnern aber besser in Acht nehmen.

Hier der Trailer zu The Store is Closed:

Mit Vorschlaghammer und Regalen überleben

Ziel des Spiels ist es, lebend aus dem Möbelhaus zu entkommen. Das können wir entweder allein oder im Koop mit bis zu drei Freund*innen versuchen. Dafür müssen wir uns aber nicht nur gegen die fiesen Mitarbeiter*innen zur Wehr setzen, wir müssen auch Essen aus der Cafeteria sammeln und uns eine sichere Basis bauen. Dafür gibt es ein Crafting System, mit dem wir zum Beispiel die berühmten IKEA-Regale so platzieren können, dass wir vor den Angreifern geschützt sind.

Ein Überleben im IKEA geht natürlich nicht ohne entsprechende Waffen, daher gibt es auch bei The Store is Closed eine Kettensäge, mit der man Möbel und Gegner zerteilen kann, wie es einem beliebt. Zudem gibt es noch den allseits bekannten Flammenwerfer und einen Vorschlaghammer, mit dem wir uns durch Wände schlagen können, um der Bedrohung zu entkommen.

Im Laufe des Spiels machen wir Fortschritte. So können wir uns irgendwann mit gefundenen Items neue Waffen, tödliche Einkaufswägen und ganze Festungen als Quartier bauen.

Abgesehen davon gibt es auch jede Menge zu entdecken. Mache Abteilungen schweben wie von Geisterhand über dem Laden und es gibt die gefährliche Pocket Dimension, durch die wir beispielsweise in Hinterzimmer geraten können.

Wenn euch all das jetzt neugierig gemacht hat, könnt ihr euch die Kickstarter-Kampagne zu The Store Is Closed noch einmal genauer anschauen und euch bei eurem nächsten IKEA-Besuch schon einmal wappnen. The Store is Closed erscheint voraussichtlich Ende 2024 für die Xbox Series X/S, die Playstation 5 und den PC.

