The Texas Chainsaw Massacre: Im Spiel zum Horror-Klassiker macht ihr als Leatherface Jagd auf andere

Das Horror-Franchise The Texas Chainsaw Massacre bekommt eine neue Spiele-Umsetzung, die am 18. August für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und PC erscheint. Der Titel landet direkt zum Release außerdem im Game Pass. Das Gameplay erinnert dabei an Genre-Alternativen wie Dead by Daylight.

Vier Überlebende treten gegen drei Killer an und müssen versuchen, die Partie lebendig zu verlassen. Aus der Third-Person-Perspektive müssen dafür kleine Aufgaben bewältigt werden, während die Killer ihnen nachstellen. Das Charakterdesign ist dabei an den Originalfilm von 1974 angelehnt.

Bei den Killern sticht natürlich Serien-Antiheld Leatherface heraus, ihr könnt aber auch mit anderen gruseligen Figuren auf die Jagd gehen. Die Killer unterscheiden sich bei ihren Fähigkeiten und Attributen und cleveres Zusammenspiel ist für beide Seiten von entscheidender Bedeutung.