The Witcher 4: Erste Tech Demo gibt einen Vorgeschmack auf die neue Region

CD Projekt Red hat mehr von The Witcher 4 gezeigt. Sollte man meinen. Doch die Tech Demo präsentiert genau genommen keine Spielszenen. Was ihr dort seht, ist eine Vision davon, wie The Witcher 4 in der Unreal Engine 5 aussehen könnte. Derzeit ist das Spiel noch nicht weit genug, um wirklich echtes Gameplay zu präsentieren. Aber auch diese Dem zeigt schon sehr gut, was sich CD Projekt Red mit dem Nachfolger zu einem der besten Rollenspiele aller Zeiten so alles vorgenommen hat.

Die Demo führt ausführlich vor Augen, wie CD Projekt Red mithilfe der Unreal Engine neue technologische Meisterleistungen abliefern will. Sowohl in Sachen Performance, als auch Detailgrad der Grafik und beim NPC-Verhalten. All das könnt ihr in der Demo sehen und bekommt nebenbei ein paar Witcher-Assets gezeigt. Beispielsweise ist Die Welt, die Ciri in der Demo durchquert, durchaus Teil der realen Open World von Witcher 4.