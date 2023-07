The Witcher auf Netflix: Seht hier den finalen Trailer zum Abschluss der dritten Staffel

Am 27. Juli 2023 findet die dritte Staffel von The Witcher auf Netflix ihren Abschluss und damit geht auch Henry Cavill als Geralt von Riva in den vorzeitigen Ruhestand. In den finalen drei Folgen der Staffel müssen noch allerlei Handlungsstränge beendet oder zumindest weitergesponnen werden, also dürfen Fans gespannt sein, was genau sie erwartet.

Einen Vorgeschmack auf das kommende Spektakel bietet euch der neue Trailer.