The Witcher: Blood Origin - Langer Trailer zum Prequel ist da und hält Überraschung bereit David Molke

05.12.2022 | 11:03 Uhr 0 0

Nach einem ersten kürzeren Teaser kommt hier jetzt endlich ein ausführlicher Trailer zu The Witcher: Blood Origins. Dabei handelt es sich um das Prequel zur The Witcher-Serie von Netflix. Es kommt am 25. Dezember als vierteilige Miniserie und spielt 1.200 Jahre vor den Ereignissen rund um Geralt von Riva. In der Verbindung der Sphären verschmelzen die Welten der Elfen, Monster und Elfen. Aber wir treffen überraschenderweise trotzdem am Ende des Videos auf den Barden Rittersporn.