Neues Action-Spiel liefert Bombast-Grafik und lässt euch das zerstörte London durchstreifen

Auf der State of Play hat das chinesische Studio Eclipse Glow Games das neue Action-Spiel Tides of Annihilation enthüllt. Der Titel schickt euch in eine alternative Realität, in der London von einer mystischen Armee zerstört wurde, die von mittelalterlichen Fantasy-Rittern angeführt wird.

Die Hauptfigur Gwendolyn ist die letzte Überlebende der Menschen und beschließt, den Kampf mit den teils gigantischen Feinden aufzunehmen. Einige ihrer Kontrahenten überragen selbst Hochhäuser problemlos.

Damit erinnert Tides of Annihilation zuweilen an Bayonetta und God of War 3 und das sei laut den Entwickler*innen auch das Ziel. Der Titel soll sich häufig aber auch NieR: Automata und Stellar Blade anlehnen – ziemlich große Vorbilder also.

Der besondere Twist ist, dass die Protagonistin Geistererscheinungen für ihre Attacken beschwören kann, die allesamt verschiedene Fähigkeiten besitzen.



Dabei wird auch noch eine auf den ersten Blick enorm schicke, im jetzigen Zustand aber wohl auch noch ruckelige Optik geliefert. Zumindest bei den Gameplay-Sequenzen geht die Framerate noch häufig in die Knie. Vielleicht wird sich bis zum Release aber noch ein wenig daran ändern, ein Datum ist jedoch noch nicht bekannt. Nur, dass schon bald eine vollständige Gameplay-Enthüllung folgen soll.

Erscheinen wird Tides of Annihilation für PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S und PC.