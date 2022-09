TOEM - Trailer zeigt neue Insel und Features des Basto Updates

TOEM ist ein charmantes Adventure vom Studio Something We Made, das seit dem 17. September 2021 für PS5, Nintendo Switch und den PC erhältlich ist. In erster Linie geht es dabei um Fotografie und die vielen kleinen Geschichten, die die in schwarz-weiß gehaltene Welt und ihre vielen Einwohner*innen erzählen.

Der Trailer zeigt einen ersten Einblick in die Inhalte des neuen Updates, das schon baldkostenlos erscheinen wird. Mit Basto wird eine komplette neue Insel hinzugefügt, die erneut voller Geheimnisse und Figuren steckt. Auch neue Beschäftigungen wie die Schatzsuche und Minigames kommen dazu.