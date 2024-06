Im neuen Trailer bekommen wir Lara Croft nicht nur in weiteren actionenreichen Szenen zu sehen, er verrät auch den Release-Termin der Animationsserie. Am 10. Oktober startet die berühmte Heldin ihr nächstes Abenteuer exklusiv auf Netflix.

Die Geschichte der Netflix-Serie knüpft an die Geschnisse der letzten Spiele (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider) an. Als ein mächtiges Artefakt aus Croft Manor gestohlen wird, begiebt sich Lara auf die Suche nach dem Dieb. In den Tiefen alter Gräber ergründet sie so nicht nur das Geheimnis hinter dem Diebstahl, sondern wird auch mit ihrem wahren Ich konfrontiert.

Neben der Animationsserie ist auch eine Live-Action-Serie in Arbeit, die allerdings nicht zusammen mit Netflix, sondern Amazon MGM Studios produziert wird.