Topseller ohne Zukunft - Wie Manager Destiny ruinierten

Destiny 2 stürmt ausgerechnet zum Abschied Platz 1 der weltweiten Steam-Verkaufscharts. Was eigentlich ein Grund zum Feiern wäre, besiegelt in Wahrheit die offizielle Beerdigung des beliebten MMO-Shooters, denn mit dem finalen Update „Monument of Triumph“ wechselt das Spiel dauerhaft in den reinen Wartungsmodus – neue Erweiterungen oder Seasons wird es nie wieder geben.

Warum kommt diese gewaltige Welle der Begeisterung erst jetzt, wo es eigentlich viel zu spät ist? Wie konnten Sony und Bungie ein einstmals so erfolgreiches Franchise strategisch so sehr gegen die Wand fahren? Und warum setzt die Chefetage alles auf das strauchelnde neue Projekt Marathon, während ein treues Millionen-Publikum praktisch im Regen stehen gelassen wird? Darüber diskutieren Lea, Micha, Leya und Dariusz intensiv im neuen GameStar-Talk. Was sagt ihr zum endgültigen Aus des Sci-Fi-MMOs? Schreibt uns eure Meinung direkt in die Kommentare!

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