Tower of Fantasy - Launch-Trailer zum Free2Play-MMORPG

Tower of Fantasy ist ein Science-Fiction-Rollenspiel im Anime-Stil. Die Handlung siedelt sich Hunderte Jahre in der Zukunft auf dem fernen Planeten Aida an. Im Zentrum der Open-World steht ein gigantischer Turm der erbaut wurde, um einen Asteroiden mit einer neuen Energiequelle einzufangen. Das Free2Play-Spiel wartet auch mit Koop- und PvP-Optionen auf.