Towers of Aghasba könnte das Zelda: TotK der PS5 werden und sieht dabei auch noch richtig gut aus

Zugegeben: Auch wenn das auf dem PlayStation Showcase angekündigte Tower of Aghasba sicherlich einiges von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom unterscheidet, versprühten einige der gezeigten Spielszenen harte Vibes des Open World-Abenteuers für die Switch. Denn wie Link kann der Held unter anderem mit einem Gleiter von erhöhten Positionen segeln.

Und ähnlich wie auch im neuen Zelda wird den Spieler*innen in der Fantasywelt von Tower of Aghasba offenbar viele kreative Freiheiten gelasse. Grundsätzlich geht es im Spiel darum eine eigene Fantay-Insel zu gestalten und zu bevölkern. Dafür lassen sich offenbar ganze Ökosysteme mit seltsamen, teil riesigen Kreaturen platzieren, von denen der Gameplay-Trailer bereits einige zeigt. Auch Erkundung soll zu den wichtigen Gameplay-Eckpfeilern des Spiels gehören.

Im Trailer ist eine recht frühe Version des Spiels zu sehen, die aber schon einen tollen Eindruck und definitiv Lust auf mehr macht. Und wer weiß, vielleicht wird Ghost of Aghasba ja tatsächlich so etwas wie das Zelda: Tears of the Kingdom für die PS5. Neben der Version für die PlayStation-Konsole wird es übrigens auch eine PC-Fassung geben.